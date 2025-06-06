"КАМАЗ" планирует начать выпуск малотоннажников "Компас-3" во второй половине 2025 года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Модельный ряд бескапотных легких коммерческих автомобилей (LCV) бренда "Компас" планируется расширить пятой моделью "Компас-3" во второй половине текущего года, говорится в годовом отчете ПАО "КАМАЗ".

Выпуском моделей "Компас" в Набережных Челнах занимается "дочка" автопроизводителя - ООО "Тракс Восток Рус" (ТВР). С 2022 года компания поставляет кабины для основной модельной линейки "КАМАЗа" и имеет дистрибьюторское соглашение на сборку (из машинокомплектов китайского JAC - ИФ) и последующую продажу "Компасов". В досанкционные времена компания называлась ООО "ДК Рус" и была паритетным совместным предприятием российского концерна с немецким Daimler.

Продуктовая линейка грузовиков "Компас" включает малотоннажники "Компас-5" (полной массой 3,5 тонны), среднетоннажники "Компас-6" (5,6 тонны), "Компас-9" (9,5 тонны) и "Компас-12" (12 тонн). "КАМАЗ" хотел запустить пятую модель - малотоннажник "Компас-3" (полной массой 3,5 тонны) - еще в прошлом году. Однако на данный момент она пока так и не пополнила портфель бренда.

"К этому дню освоено четыре модели линейки - Компас 12, -9, -6 и -5. В 2024 году компания выпустила более 5,7 тыс. единиц этой техники. На вторую половину 2025 года запланирован старт производства автомобиля "Компас-3", который станет заключительной моделью линейки", - говорится в обращении гендиректора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина к акционерам компании, которое открывает годовой отчет концерна.

Объемы производства и продаж модельного ряда камазовских LCV за последние три года выросли в четыре раза, а доля автопроизводителя в сегменте грузовиков 8-14 тонн - до 24%.

"В условиях развития интернет-торговли и маркетплейсов интерес потребителей к семейству "Компас" только растет. На сегодня эта линейка - оптимальное предложение для решения актуальных задач российских регионов. Компания планирует и дальше развивать этот модельный ряд и увеличивать продажи", - заявил Когогин.

Российский рынок грузовых автомобилей полной массой 8-14 тонн в 2024 году, по данным регистраций автотехники, вырос на 35%, до 18 тысяч единиц.

Выручка ООО "Тракс Восток Рус" в 2024 году составила 26,1 млрд рублей (-35,4%), чистая прибыль - 3,2 млрд рублей (рост в 4,5 раза). Падение оборота компании, как сообщалось в ее отчетности, было связано с прекращением поступлений от реализации автомобилей немецкого концерна, которые ранее выпускались и продавались в России.