"КАМАЗ" планирует расширить линейку легких грузовиков "Компас" до пяти моделей в 2024 году

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" в 2024 году планирует начать выпуск легкого коммерческого грузовика (LCV) "Компас-3" – пятой модели в линейке "Компас", сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"В общей сложности в 2023 году выпущено 4 845 автомобилей "Компас" (модели "Компас-5", -6, -9 и -12). В 2024 году компания планирует освоить "Компас-3" – заключительную модель линейки "КАМАЗ Компас"", - говорится в пресс-релизе.

Полная масса грузовика "Компас-3" такая же, как у "Компас-5" – 3,5 тонны, но эти автомобили различаются по габаритам, уточнил "Интерфаксу" официальный представитель "КАМАЗа".

"КАМАЗ" организовал выпуск LCV "Компас" в 2022 году на дочернем ООО "Тракс Восток Рус" (ТВР) – бывшем СП "КАМАЗа" и немецкого концерна Daimler в Набережных Челнах. Модельный ряд "Компаса" основан на технологической базе китайского JAC.

Ранее сообщалось, что оборот ТВР от продажи "Компасов" в 2023 году вырос в 22 раза до 24,6 млрд руб.

В начале текущего года ТВР сообщала, что за время работы предприятия после его переформатирования в середине 2022 года было собрано 5 тыс. легких грузовиков "Компас". Компания выпускает и продает малотоннажные "Компас-5" (полной массой 3,5 тонны), среднетоннажные "Компас-6" (5,6 тонны), "Компас-9" (9,5 тонны) и "Компас-12" (12 тонн). Корпоративная газета "Вести КАМАЗа" в конце прошлого года писала, что в 2024 году выпуск этих автомобилей планируется удвоить.