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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

"КАМАЗ" намерен в 2023 г. выпустить 3,5 тыс. LCV "Компас", в 2024 г. - 7 тыс.

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" планирует в 2023 году выпустить 3,5 тыс. среднетоннажных грузовиков "Компас", в следующем году - удвоить их производство, сообщила корпоративная газета "Вести КАМАЗа".

"Активно развивается производство автомобиля "Компас". В этом году планируется произвести 3,5 тыс. грузовиков. В следующем году их выпуск должен быть удвоен", - цитирует издание речь главы "КАМАЗа" Сергея Когогина на отчетной конференции заводского профсоюза.

Среднетоннажники "Компас" с лета 2022 года выпускает и продает ООО "Тракс Восток Рус" (ТВР, консолидированное "КАМАЗом" в январе 2023 года бывшее СП с Daimler).

Предприятие производит LCV на площадке в Набережных Челнах методом крупноузловой сборки из машинокомплектов на компонентной базе китайского JAC. Производство началось с моделей "Компас-9" (полной массой до 9,5 тонны) и "Компас-12" (до 12 тонн). В мае 2023 года "Тракс Восток Рус" запустил продажи модели "Компас-5" (до 3,5 тонны). В середине июня предприятие ввело вторую рабочую смену на сборочном производстве из-за роста спроса на грузовики.

За 2022 год было продано более 1 тыс. автомобилей "Компас". Согласно отчетности ТВР, реализация "Компасов" в 2022 году была для компании убыточной - выручка от нее составила 1,12 млрд рублей при себестоимости 1,19 млрд рублей.

Концерн Daimler в 2022 году решил приостановить операции в РФ. Daimler продолжает владеть долей в ПАО "КАМАЗ", при этом он отказался от участия в управлении компанией и превратился в "спящего акционера", практически не контактирующего с предприятием, говорил в июне 2023 года Когогин журналистам.

КАМАЗ
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