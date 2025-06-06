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Путин поручил довести до реализации идею стимулирования выхода компаний на фондовый рынок

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, завершая заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, напомнил о механизмах поддержки публичных размещений российских компаний, запуск которых неоднократно обсуждался, но до сих пор не формализован.

"Антон Германович (Силуанов, глава Минфина - ИФ), мы много раз об этом говорили, сейчас можно без всяких комментариев, но мы понимаем, насколько это важно. Прежде всего для обеспечения устойчивой работы и вашего ведомства - привлекать нужно ресурсы, правильно?", - сказал Путин, на что Силуанов ответил утвердительно.

"Много раз говорили, но нужно, чтобы это двигалось в практическом плане", - подчеркнул президент.

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Владимир Путин Антон Силуанов Минфин РФ
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