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"Дочка" суверенного фонда Омана стала владельцем 41% акций "Катоки"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сделка по продаже доли "АЛРОСА" в "Катоке" состоялась, следует из информации на сайте ангольской алмазодобывающей компании.

Bloomberg в 2024 году сообщал со ссылкой на ангольского министра минеральных ресурсов Диамантино Азеведо, что "АЛРОСА" продала свою долю в "Катоке" оманскому государственному фонду Maaden International. В мае замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил журналистам, что закрытие сделки планируется до конца июня.

На данный момент, как сообщает сайт "Катоки", 41% Sociedade Mineira de Catoca, ранее принадлежавшими "АЛРОСА", владеет Taadeen, структура суверенного фонда Омана. Оставшиеся 59% у ангольской госкомпании Endiama.

"АЛРОСА" пришлось продать свою долю в "Катоке" из-за опасений Анголы по перспективам сотрудничества с находящейся под санкциями российской компанией. Ангольский министр минеральных ресурсов Азеведо ранее заявлял, что контролируемая государством "АЛРОСА" стала "токсичным партнером из-за глобального контекста".

"Катока" добывает около 6,5 млн карат алмазов в год, запасы оцениваются в 120 млн карат. "АЛРОСА" получала дивиденды от своего пакета в "Катоке" (с момента начала добычи в 1995 году и по 2018 год их сумма составила около $464 млн), не имея доли в продажах.

АЛРОСА Оман Алексей Моисеев Ангола Катока Maaden International Taadeen
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