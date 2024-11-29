Поиск

Долю "АЛРОСА" в ангольской "Катоке" выкупил оманский госфонд Maaden

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" продала свою долю в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" (Catoca) оманскому государственному фонду Maaden International, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо.

"АЛРОСА" принадлежало 41% ГРО "Катока" (Sociedade Mineira de Catoca), российская компания являлась его учредителем совместно с ангольской госкомпанией Endiama.

"АЛРОСА" пришлось продать свою долю в "Катоке" из-за опасений Анголы по перспективам сотрудничества с находящейся под санкциями российской компанией. Азеведо ранее заявлял, что контролируемая государством "АЛРОСА" стала "токсичным партнером из-за глобального контекста".

ЭкономикаВ Минфине заявили, что покупатель доли АЛРОСА в ангольской "Катока" не должен быть связан с De BeersЧитать подробнее

Maaden International, принадлежащая консорциуму оманских инвесторов во главе с госфондом Mercury Investments International, в январе этого года выкупила 24% акций золотодобывающего Polymetal.

"Катока" добывает около 6,5 млн карат алмазов в год, запасы оцениваются в 120 млн карат. "АЛРОСА" получала дивиденды от своего пакета в "Катоке" (с момента начала добычи в 1995 году и по 2018 год сумма около $464 млн), не имея доли в продажах.

Помимо "Катоки", "АЛРОСА" участвует в СП с Endiama по освоению крупного алмазного проекта Луаше (Luaxe). Как планируется, "Луаше" в 2027 году выйдет на запланированный объем годовой добычи в 8 млн карат.

Санкции создали проблемы для вывода капитала из Анголы, в частности, для перевода дивидендов на сумму порядка $185 млн, сообщали ранее ангольские СМИ. Также проблематичны оплата иностранного оборудования и вознаграждение в валюте работающим в "Катоке" россиянам.

АЛРОСА Ангола Maaden International Катока
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль в четверг скорректировался вниз в паре с юанем после укрепления накануне

Президент России не видит причин для паники из-за курса рубля

Президент России не видит причин для паники из-за курса рубля

Россия и Казахстан обсуждали продажу доли "Роснефти" в немецком НПЗ

Силуанов сообщил, что профицит бюджета РФ в январе-сентябре составил 0,4% ВВП

Силуанов сообщил, что профицит бюджета РФ в январе-сентябре составил 0,4% ВВП

Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется у $73,4 за баррель

Цены на нефть перешли к росту, Brent торгуется у $73,4 за баррель

В Банке России не видят намеков на стабилизацию ситуации на рынке труда

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });