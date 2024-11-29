Долю "АЛРОСА" в ангольской "Катоке" выкупил оманский госфонд Maaden

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" продала свою долю в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" (Catoca) оманскому государственному фонду Maaden International, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо.

"АЛРОСА" принадлежало 41% ГРО "Катока" (Sociedade Mineira de Catoca), российская компания являлась его учредителем совместно с ангольской госкомпанией Endiama.

"АЛРОСА" пришлось продать свою долю в "Катоке" из-за опасений Анголы по перспективам сотрудничества с находящейся под санкциями российской компанией. Азеведо ранее заявлял, что контролируемая государством "АЛРОСА" стала "токсичным партнером из-за глобального контекста".

Maaden International, принадлежащая консорциуму оманских инвесторов во главе с госфондом Mercury Investments International, в январе этого года выкупила 24% акций золотодобывающего Polymetal.

"Катока" добывает около 6,5 млн карат алмазов в год, запасы оцениваются в 120 млн карат. "АЛРОСА" получала дивиденды от своего пакета в "Катоке" (с момента начала добычи в 1995 году и по 2018 год сумма около $464 млн), не имея доли в продажах.

Помимо "Катоки", "АЛРОСА" участвует в СП с Endiama по освоению крупного алмазного проекта Луаше (Luaxe). Как планируется, "Луаше" в 2027 году выйдет на запланированный объем годовой добычи в 8 млн карат.

Санкции создали проблемы для вывода капитала из Анголы, в частности, для перевода дивидендов на сумму порядка $185 млн, сообщали ранее ангольские СМИ. Также проблематичны оплата иностранного оборудования и вознаграждение в валюте работающим в "Катоке" россиянам.