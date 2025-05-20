Закрытие продажи доли "АЛРОСА" в "Катоке" ожидается до конца июня

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Закрытие сделки по продаже доли "АЛРОСА" в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" ожидается до конца июня.

"30 июня ГОСА "Катоки". Мы, конечно, исходим из того, что до этого времени все будет закрыто. В любом случае 30 июня, чтобы на ГОСА были уже новые акционеры", - заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Bloomberg в 2024 году сообщал со ссылкой на ангольского министра минеральных ресурсов Диамантино Азеведо, что "АЛРОСА" продала свою долю в "Катоке" оманскому государственному фонду Maaden International.

"АЛРОСА" принадлежал 41% ГРО "Катока" (Sociedade Mineira de Catoca), оставшиеся 59% - ангольской госкомпании Endiama. "АЛРОСА" пришлось продать свою долю из-за опасений Анголы по перспективам сотрудничества с находящейся под санкциями российской компанией.

"Катока" добывает около 6,5 млн карат алмазов в год, запасы оцениваются в 120 млн карат. "АЛРОСА" получала дивиденды от своего пакета в "Катоке" (с момента начала добычи в 1995 году и по 2018 год сумма около $464 млн), не имея доли в продажах.