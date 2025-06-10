Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,9%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник корректируется вверх после двухдневного падения на итогах июньского заседания ЦБ РФ, который не стал смягчать сигнал в отношении дальнейшей монетарной политики, а также из-за опасений затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Фактором поддержки во вторник выступает выросшая нефть на ожиданиях нормализации торговых отношений США и Китая (фьючерс на Brent торгуется выше $67 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 0,9%, лидируют в росте акции "Группы компаний ПИК" (+3,1%), "ВК" (+2,9%), "Норникеля" (+2,6%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2763,0 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1099,63 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июня, составляет 79,1543 руб. (-1,6 копейки).

Подорожали также акции ОК "Русал" (+2,4%), "Аэрофлота" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +0,3% "префы"), АФК "Система" (+1,5%), ВТБ (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Газпрома" (+1%), "Северстали" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +0,8% "префы"), "МТС" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,9%), "Т-Технологии" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ММК" (+0,2%).

Сбербанк в мае получил 140,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 133,4 млрд руб. годом ранее, сообщил банк. В январе-мае Сбербанк получил 682,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 628,4 млрд руб. годом ранее.

Президенту США Дональду Трампу удастся договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о том, как закончить конфликт на Украине, считает генсек НАТО Марк Рютте. "Он (Трамп) должен начать обсуждать с президентом Путиным, как завершить эту ужасную войну", - сказал он в лондонском аналитическом центре "Чатэм хаус" в понедельник.

Рютте отметил, что Трамп, в отличие от прежней администрации, выстраивает такой диалог, но естественно, он координирует действия с союзниками по НАТО. По его мнению, именно такие обсуждения имеют большую важность для того, чтобы содействовать завершению конфликта.

Обещание лидеров стран НАТО в будущем принять в свой состав Украину останется в силе, даже если не будет упоминаться в коммюнике по итогам ближайшего саммита альянса, заявил в понедельник Рютте. "Мы говорили, что этот путь в НАТО - необратимый. И эта оценка не изменится и после саммита", - сказал Рютте в ходе выступления в Лондоне.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В 2008 году на саммите в Бухаресте союзники по НАТО пообещали, что Украина однажды присоединится к этому военному альянсу.

Вашингтон не намерен прерывать сотрудничество с Киевом в сфере спутниковой разведки, сообщил журнал Foreign Policy. "Украина не лишится доступа к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для определения целей на поле боя", - отмечает издание со ссылкой на анонимные источники в Вашингтоне, близкие к администрации президента Трампа. "Эта передовая спутниковая съемка является ключевой для Украины: это ее глаза и уши", - говорится в статье.

Начиная с 2022 года США предоставляют Украине доступ к платформе спутниковых снимков, которые позволяют отслеживать перемещения Вооруженных сил РФ на поле боя. Как ранее сообщила газета New York Times, украинская армия в подавляющем большинстве операций с применением дальнобойных ударов опирается именно на координаты, получаемые от разведки США.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ после заседания ЦБ РФ находится не в настроении для новых покупок. Риторика регулятора на заседании обусловила осторожность инвесторов, ожидавших более выраженного сигнала о начале цикла смягчения денежно-кредитной политики. Влияние жесткой ДКП продолжает способствовать укреплению рубля, который дорожает уже шесть месяцев подряд, и согласно данным Bank of America, стал самой успешной валютой 2025 года.

В целом российский рынок акций остается под давлением на фоне геополитической неопределенности, несмотря на снижение ставки ЦБ. Индекс МосБиржи может стабилизироваться в области 2700-2770 пунктов, но активность останется пониженной на фоне сокращенной рабочей недели, полагают эксперты.

Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич, во вторник в отсутствие новостных поводов, способных серьезно сдвинуть рынок акций РФ, ожидаются его попытки перейти к восстановлению на фиксации прибыли игроками по спекулятивным коротким позициям. Однако в ходе сессии есть риски возвращения индекса МосБиржи к уровню закрытия понедельника.

"Индекс МосБиржи в ходе торгов может продемонстрировать боковое движением в диапазоне 2720-2800 пунктов на фоне сохранения низкой активности инвесторов ввиду короткой торговой недели и отсутствия идей для направленного движения", - считает Зварич.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, предыдущее падение рынка акций после заседания ЦБ выглядит избыточным.

Пятничная риторика главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной не была мягкой, однако в отличие от долгового рынка в акциях не наблюдалось разгона котировок под решение регулятора по ставке. "В целом мы считаем, что распродажи избыточны, рынок будет искать момент для разворота вверх. Цель роста по-прежнему расположена в районе 2920 пунктов, где находятся два незакрытых индексом МосБиржи "гэпа", - считает эксперт.

Во вторник лучше других выглядят бумаги девелоперов и наиболее закредитованных компаний. Это говорит о том, что спекулянты перешли к покупкам и попытаются потащить котировки вверх. Однако на какой-то рывок рассчитывать не стоит, поскольку впереди длинные выходные и активно пополнять среднесрочные портфели вряд ли кто будет, полагает Антонов.

В США индексы акций S&P 500 и Nasdaq накануне подросли на 0,1-0,3%, Dow практически не изменился; инвесторы следили за развитием событий в мировой торговле в ожидании важных статданных на этой неделе.

В среду станут известны данные о динамике потребительских цен в США в мае. Эксперты в среднем полагают, что инфляция в стране в прошлом месяце ускорилась до 2,5% с 2,3% в годовом выражении, сообщает Trading Economics.

Аналитики Citigroup улучшили прогноз для индекса S&P 500 на конец текущего года до 6300 пунктов с ожидавшихся ранее 5800 пунктов. Они предполагают, что к середине 2026 года он поднимется до 6500 пунктов. Это обусловлено "оптимизмом в отношении крупных компаний США", говорится в сообщении банка.

Аналитик Morgan Stanley Майкл Уилсон также сулит хорошие перспективы американскому рынку акций благодаря улучшению прогнозов в отношении корпоративных прибылей. Он подтвердил оценку, согласно которой значение S&P 500 через двенадцать месяцев будет находиться в районе 6500 пунктов.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng терят 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

В понедельник США и КНР провели в Лондоне очередной раунд торговых переговоров. По данным Associated Press (AP), китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли США Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. "Обсуждались вопросы тарифов, экспортные ограничения на редкоземельные элементы и передовые технологии, которые вызывают озабоченность автопроизводителей и представителей других отраслей", - сообщило агентство. AP также отметило, что переговоры могут продолжиться и во вторник.

Президент США Трамп в понедельник заявил, что торговые переговоры с Китаем в Лондоне "идут хорошо". По словам Трампа, США "хотят открыть для себя Китай".

Также во время встречи с журналистами на борту президентского самолета Трамп сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить экспорт в США редкоземельных минералов, который Китай приостановил.

На нефтяном рынке игроки сохраняют оптимистичный настрой в свете прошедшего в Лондоне второго раунда торговых переговоров США и Китая. Участники рынка надеются, что сторонам удастся заключить торговую сделку, что улучшит перспективы роста мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $67,15 за баррель (+0,2% и +0,9% накануне), июльская цена фьючерса на WTI - $65,35 за баррель (+0,1% и +1,1% в понедельник).

Ожидается, что переговоры США-КНР продолжатся во вторник. Министр торговли США Говард Латник назвал предварительные обсуждения с китайскими коллегами "плодотворными".

Тем временем очередной раунд непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной проблеме запланирован на 15 июня, он пройдет в Омане, сообщили в МИД Ирана.