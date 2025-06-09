США не будут прекращать сотрудничество с Украиной в сфере спутниковой разведки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон не намерен прерывать сотрудничество с Киевом в сфере спутниковой разведки, сообщает журнал Foreign Policy.

"Украина не лишится доступа к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для определения целей на поле боя", - отмечает издание со ссылкой на анонимные источники в Вашингтоне, близкие к администрации президента Дональда Трампа.

"Эта передовая спутниковая съемка является ключевой для Украины: это её глаза и уши", - говорится в статье.

Начиная с 2022 года США предоставляют Украине доступ к платформе спутниковых снимков, которые позволяют отслеживать перемещения вооруженных сил РФ на поле боя. Как ранее сообщила газета The New York Times, украинская армия в подавляющем большинстве операций с применением дальнобойных ударов опирается именно на координаты, получаемые от разведки США.