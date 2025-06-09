Рютте заверил, что обещание принять Украину в НАТО останется в силе

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Обещание лидеров стран НАТО в будущем принять в свой состав Украину останется в силе, даже если не будет упоминаться в коммюнике по итогам ближайшего саммита альянса, заявил в Лондоне генсек альянса Марк Рютте.

"Мы говорили, что этот путь в НАТО - необратимый. И эта оценка не изменится и после саммита", - сказал он.

Он не исключил, что в коммюнике по итогам саммита НАТО в Нидерландах эта тема не получит отражения. "Если этого не будет в коммюнике, то в этом не будет ничего страшного", - заверил генеральный секретарь НАТО. При этом он отметил, что в целом связанная с Украиной тематика в коммюнике, вероятно, будет.

Он подчеркнул, что НАТО не обязательно на всех встречах в верхах повторять уже известную позицию по всем вопросам.

Рютте напомнил, что на данный момент в НАТО нет единого мнения насчет того, настало ли время принимать Украину в альянс.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня 2025 года в Гааге.

В 2008 году на саммите в Бухаресте союзники по НАТО пообещали, что Украина однажды присоединится к этому военному альянсу.