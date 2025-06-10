Суд продлил процедуру банкротства ритейлера "Связной" до конца декабря 2025 года

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 5 июня продлил процедуру банкротства ритейлера "Связной" на шесть месяцев, до 23 декабря 2025 года.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, конкурсный управляющий обязан представить в суд не позднее 16 декабря отчет о результатах конкурсного производства.

Ранее сообщалось, что суд 27 июня 2023 года по заявлению самого ритейлера ввел процедуру наблюдения в отношении компании.

12 декабря 2023 года суд признал "Связного" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.

На заседании отмечалось, что восстановление платежеспособности компании невозможно, денежных средств "Связного" достаточно для финансирования процедуры банкротства. 1 октября 2024 года конкурсным управляющим была утверждена Кристина Аллагулова.

Заявления о банкротстве "Связного" ранее подали также Альфа-банк, ООО "Лорус автотранс" и ряд ИП.

До этого различные компании и банки обращались в суды с требованиями о взыскании со "Связного" задолженностей. Так, в марте 2023 года Альфа-банк подал два иска к "Связному" на общую сумму 8,2 млрд рублей, а ООО "ТФН" (дистрибьютор мобильных устройств, электротранспорта, аксессуаров и т.д.) - на сумму 308,6 млн рублей. В январе 2023 года суд решил взыскать со "Связного" в пользу дистрибьютора "Мерлион" (Merlion) задолженность по договорам поставки в размере 5 млрд рублей.

В декабре 2022 года суд удовлетворил иск "Вымпелкома" о взыскании со "Связного" 839 млн рублей авансового платежа. Арбитражный суд Москвы 21 ноября 2023 года признал обоснованным требование "Вымпелкома" к ООО "Сеть Связной" и включил 791,2 млн рублей в реестр кредиторов должника.

В середине марта 2023 года в "Связном" сменилось руководство: президентом компании вместо Алексея Вуколова, проработавшего в этой должности меньше года, пришел бывший член совета директоров АО "Связной банк" Андрей Тарабурин. Исполнительным директором сети назначена Дагмара Иванова, которая прежде работала в "Связном", писала газета "Коммерсантъ". В новой роли среди приоритетных задач Андрея Тарабурина "будет стабилизация бизнеса компании", говорилось в письме сотрудникам "Связного", на которое ссылалась газета.

"Связной" - ритейлер цифровой техники. Федеральная розничная сеть компании насчитывает свыше 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах РФ.

Выручка ООО "Сеть Связной" в 2022 году по РСБУ составила 56,8 млрд рублей, сократившись в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом (105,5 млрд рублей). Чистый убыток оказался в размере 48,5 млрд рублей против 15,3 млн рублей чистой прибыли, полученной в 2021 году.