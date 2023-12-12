Суд признал банкротом ритейлера "Связной"

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник признал несостоятельным (банкротом) ритейлера "Связной", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд открыл конкурсное производство в отношении компании.

Суд утвердил конкурсным управляющим компании Филиппа Ангилевского. Его отчет о проделанной работе назначен на 4 июня 2024 года.

На заседании отмечалось, что восстановление платежеспособности компании невозможно, денежных средств "Связного" достаточно для финансирования процедуры банкротства.

Суд 27 июня по заявлению самого ритейлера ввел процедуру наблюдения в отношении компании.

Временным управляющим был назначен Антон Сычев.

Заявления о банкротстве "Связного" ранее подали также Альфа-банк, ООО "Лорус Автотранс" и ряд ИП.

До этого различные компании и банки обращались в суды с требованиями о взыскании со "Связного" задолженностей. Так, в марте Альфа-банк подал два иска к "Связному" на общую сумму 8,2 млрд рублей, а ООО "ТФН" (дистрибьютор мобильных устройств, электротранспорта, аксессуаров и т.д.) - на сумму 308,6 млн рублей. В январе 2023 года суд решил взыскать со "Связного" в пользу дистрибьютора "Мерлион" (Merlion) задолженность по договорам поставки в размере 5 млрд рублей.

В декабре 2022 года суд удовлетворил иск "Вымпелкома" о взыскании со "Связного" 839 млн рублей авансового платежа. Арбитражный суд Москвы 21 ноября 2023 года признал обоснованным требование "Вымпелкома" к ООО "Сеть Связной" и включил 791,2 млн рублей в реестр кредиторов должника.

В середине марта в "Связном" сменилось руководство: президентом компании вместо Алексея Вуколова, проработавшего в этой должности меньше года, стал бывший член совета директоров АО "Связной банк" Андрей Тарабурин. Исполнительным директором сети была назначена Дагмара Иванова, которая прежде работала в "Связном", писала газета "Коммерсантъ". В новой роли среди приоритетных задач Андрея Тарабурина "будет стабилизация бизнеса компании", говорилось в письме сотрудникам "Связного", на которое ссылалась газета.

"Связной" - ритейлер цифровой техники. Федеральная розничная сеть компании насчитывает свыше 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах РФ.

Выручка ООО "Сеть Связной" в 2022 году по РСБУ составила 56,8 млрд рублей, сократившись в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом (105,5 млрд рублей). Чистый убыток оказался в размере 48,5 млрд рублей против 15,3 млн рублей чистой прибыли, полученной в 2021 году.