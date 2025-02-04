Поиск

Суд при новом рассмотрении признал обоснованным требование Альфа-банка к "Связному" на 10,7 млрд руб.

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 30 января по итогам нового рассмотрения признал обоснованным требование Альфа-банка к ритейлеру "Связной" на сумму 10,7 млрд рублей.

В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что в Арбитражный суд Москвы 13 апреля 2023 года поступило заявление Альфа-банка о признании ООО "Сеть Связной" банкротом и включении в его реестр задолженности в общем размере 10,7 млрд рублей.

При первом рассмотрении определением Арбитражного суда Москвы от 16 апреля 2024 года требование Альфа-банка в общем размере 9,6 млрд рублей, в том числе 8,1 млрд рублей основного долга, 191,3 млн рублей процентов и 1,3 млрд рублей неустойки, признано обоснованным. Апелляционный суд 10 июля оставил это определение в силе.

Арбитражный суд Московского округа 19 ноября 2024 года отменил решение судов нижестоящих инстанций и отправил требование банка на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 27 июня 2023 года по заявлению самого ритейлера ввел процедуру наблюдения в отношении компании.

12 декабря 2023 года суд признал ритейлера несостоятельным (банкротом), открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим компании Филиппа Ангелевски. В октябре 2024 года конкурсным управляющим стала Кристина Аллагулова.

На заседании в декабре 2023 года отмечалось, что восстановление платежеспособности компании невозможно, денежных средств "Связного" достаточно для финансирования процедуры банкротства.

Заявления о банкротстве "Связного" ранее подали также Альфа-банк, ООО "Лорус Автотранс" и ряд ИП.

До этого различные компании и банки обращались в суды с требованиями о взыскании со "Связного" задолженностей. Так, в марте 2023 года Альфа-банк подал два иска к "Связному" на общую сумму 8,2 млрд рублей, а ООО "ТФН" (дистрибьютор мобильных устройств, электротранспорта, аксессуаров и т.д.) - на сумму 308,6 млн рублей. В январе 2023 года суд решил взыскать со "Связного" в пользу дистрибьютора "Мерлион" (Merlion) задолженность по договорам поставки в размере 5 млрд рублей.

В декабре 2022 года суд удовлетворил иск "Вымпелкома" о взыскании со "Связного" 839 млн рублей авансового платежа. Арбитражный суд Москвы 21 ноября 2023 года признал обоснованным требование "Вымпелкома" к ООО "Сеть Связной" и включил 791,2 млн рублей в реестр кредиторов должника.

В середине марта 2023 года в "Связном" сменилось руководство: президентом компании вместо Алексея Вуколова, проработавшего в этой должности меньше года, стал бывший член совета директоров АО "Связной банк" Андрей Тарабурин. Исполнительным директором сети назначена Дагмара Иванова, которая прежде работала в "Связном", писала газета "Коммерсантъ". В новой роли среди приоритетных задач Андрея Тарабурина "будет стабилизация бизнеса компании", говорилось в письме сотрудникам "Связного", на которое ссылалась газета.

"Связной" - ритейлер цифровой техники. Федеральная розничная сеть компании насчитывает свыше 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах РФ.

Выручка ООО "Сеть Связной" в 2022 году по РСБУ составила 56,8 млрд рублей, сократившись в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом (105,5 млрд рублей). Чистый убыток оказался в размере 48,5 млрд рублей против 15,3 млн рублей чистой прибыли, полученной в 2021 году.

Альфа-банк Связной
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд удовлетворил иск Сбера о взыскании с его бывшей британской "дочки" 12,5 млн фунтов

Суд удовлетворил иск Сбера о взыскании с его бывшей британской "дочки" 12,5 млн фунтов

OpenAI и южнокорейская Kakao создают партнерство для разработки ИИ-продуктов

OMV сообщила о присуждении ей в Стокгольме 48 млн евро по еще одному спору с "Газпромом"

OMV сообщила о присуждении ей в Стокгольме 48 млн евро по еще одному спору с "Газпромом"

Австрийская RBI впервые за годы зафиксировала убыток от российского актива

Австрийская RBI впервые за годы зафиксировала убыток от российского актива

Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах

Правительство одобрило расширение применения налоговых льгот на Курильских островах

Китай ввел ответные пошлины на уголь, СПГ и нефть из США

Китай ввел ответные пошлины на уголь, СПГ и нефть из США
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе325 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне32 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5802 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2151 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау81 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });