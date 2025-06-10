ADNOC приняла инвестрешение по газовому проекту на $5 млрд

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ADNOC Gas приняла окончательное инвестиционное решение и заключает контракты на сумму $5 млрд на первую фазу своего газового проекта Rich Gas Development (RGD), включающего четыре объекта, сообщила компания.

Контракты на проектирование, закупки и управление строительством (EPCM) включают расширение и существенное повышение эффективности следующих четырех объектов: Асаб, Бухаса, Хабшан (на суше) и СПГ-завод на острове Дас (оффшор).

Компания намерена принять окончательное инвестиционное решение по двум дополнительным фазам проекта RGD в Хабшане и Рувайсе, чтобы обеспечить поставку большей мощности по добыче для удовлетворения растущего спроса. "Проект RGD позволит разрабатывать новые газовые резервуары, которые являются ключевыми для увеличения экспорта сжиженного газа, поддержки газовой самообеспеченности в ОАЭ и обеспечения необходимым сырьем для растущей нефтехимической промышленности страны", - говорится в сообщении.

Вместе с иностранными партнерами ADNОС намерена построить СПГ-завод Рувайс (Ruwais LNG) на 9,6 млн тонн в год, что увеличит СПГ-мощности ADNOC с 6 до 15,6 млн т в год.