Поиск

ADNOC приняла инвестрешение по газовому проекту на $5 млрд

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ADNOC Gas приняла окончательное инвестиционное решение и заключает контракты на сумму $5 млрд на первую фазу своего газового проекта Rich Gas Development (RGD), включающего четыре объекта, сообщила компания.

Контракты на проектирование, закупки и управление строительством (EPCM) включают расширение и существенное повышение эффективности следующих четырех объектов: Асаб, Бухаса, Хабшан (на суше) и СПГ-завод на острове Дас (оффшор).

Компания намерена принять окончательное инвестиционное решение по двум дополнительным фазам проекта RGD в Хабшане и Рувайсе, чтобы обеспечить поставку большей мощности по добыче для удовлетворения растущего спроса. "Проект RGD позволит разрабатывать новые газовые резервуары, которые являются ключевыми для увеличения экспорта сжиженного газа, поддержки газовой самообеспеченности в ОАЭ и обеспечения необходимым сырьем для растущей нефтехимической промышленности страны", - говорится в сообщении.

Вместе с иностранными партнерами ADNОС намерена построить СПГ-завод Рувайс (Ruwais LNG) на 9,6 млн тонн в год, что увеличит СПГ-мощности ADNOC с 6 до 15,6 млн т в год.

СПГ ОАЭ ADNOC Хабшан Рувайс Асаб Бухаса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин до конца года продлил запрет на продажу российской нефти по price cap

Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн

Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн
Бюджет РФ

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,393 трлн рублей, или 1,5% ВВП

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,393 трлн рублей, или 1,5% ВВП

Госдума приняла во втором чтении поправки к федеральному бюджету 2025 года

Госдума приняла во втором чтении поправки к федеральному бюджету 2025 года

Uber и Wayve планируют испытания беспилотных автомобилей в Лондоне

ФАС проверяет законность скидочной политики маркетплейсов

Meta запустит лабораторию для создания ИИ со способностями выше человеческих

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6526 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });