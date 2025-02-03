ADNOC и OMV задумались об интеграции Nova Chemical в Borouge-Borealis

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) и австрийская OMV AG рассматривают возможность приобретения у Mubadala Investment Company (суверенный фонд Абу-Даби) компании Nova Chemicals Corporation для последующей интеграции в объединенный нефтехимический холдинг Borouge-Borealis.

ADNOC отмечает в своем релизе, что переговоры о слиянии "продолжаются в конструктивном и позитивном ключе". Предполагается, что Nova Chemicals также войдет в состав объединенного холдинга.

Возможность реализации такой сделки зависит от результатов оценки вовлеченных предприятий, одобрения корпоративными службами и органами власти.

Переговоры ADNOC и OMV о слиянии нефтехимических активов начались летом 2023 года. Тогда Bloomberg со ссылкой на источники отмечал, что такая сделка приведет к созданию компании стоимостью более $30 млрд.

Borouge котируется на фондовой бирже Абу-Даби, при этом 54% акций принадлежат ADNOC, 36% - Borealis и 10% - розничным и институциональным инвесторам. 75% Borealis принадлежит OMV, а ADNOC - 25%.

Nova Chemicals объединяет четыре производственные площадки в США и Канаде, систему трубопроводов для транспортировки сырья и продукции и два исследовательских центра. Предприятие в Гейсмаре ежегодно производит около 1,95 млрд фунтов этилена и 114 млн фунтов пропилена. Перерабатывающий завод в Коннерсвилле после выхода на полную мощность в 2026 будет выпускать более 100 млн фунтов вторичного полиэтилена. На площадке в Сарнии производится 1,8 млрд фунтов этилена и около 700 млн фунтов сопутствующих продуктов (в частности пропилена, бутадиена и бензола), в Джоффре - 2,2 млрд фунтов полиэтилена.