ADNOC обсуждает покупку энергетических активов Mubadala за $10 млрд

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Государственная нефтяная компания Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) из ОАЭ рассматривает возможность покупки энергетических активов суверенного фонда Mubadala Investment, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, переговоры между сторонами начались в конце 2024 года, однако в последние месяцы застопорились на фоне ценовых разногласий. Вначале компании обсуждали сделку стоимостью около $10 млрд, говорит один из источников.

Диалог должен возобновиться в ближайшее время - возможно, после завершения Рамадана в марте, отмечают некоторые источники.

Mubadala владеет газовыми месторождениями в Таиланде и Индонезии, проектами в Малайзии и нефтяным СП в Омане. Кроме того, фонд выступает мажоритарным акционером Dolphin Energy Ltd., которая подготавливает газ с крупного месторождения в Катаре и поставляет его по трубопроводу в ОАЭ. Общий размер активов под управлением Mubadala составляет $330 млрд.

ADNOC управляет крупными месторождениями в ОАЭ и предпринимает шаги для освоения смежных секторов за рубежом. Она также создала иностранную инвесткомпанию XRG PJS и переводит международные активы туда.