Турагрегаторы призвали нормативно ограничить возвращение иностранных турсервисов в Россию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Потенциальное возвращение на российский рынок иностранных сервисов, в том числе Booking.com и Airbnb, остановит развитие российских платформ для планирования путешествий, заявил на слушаниях комитета Госдумы по туризму на форуме "Путешествуй!" директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

"Задача государства на данном этапе - поддержать дальнейшее развитие отечественных туристических онлайн-сервисов. У глобальных игроков есть неограниченные финансовые возможности, огромный сетевой эффект и десятилетия работы над продуктом. В случае их возвращения мы снова получим монополизацию рынка и неограниченный доступ к персональным данным иностранными структурами, с локацией пользователей и их передвижениями. В этой связи предлагаем нормативно ограничить возможность для возвращения глобальных компаний на наш рынок", - сказал он.

Как отметил Брагин, сейчас обсуждаются законы о возвращении иностранных компаний, но они не касаются дочерних структур, которые формально не закрыты, и, как следствие, могут быстро возобновить деятельность на территории России. В частности, такая "дочка" осталась у Booking.com.

"Нужно оперативно подготовить законодательные поправки в части турагрегаторов совместно с Госдумой и федеральными органами власти", - подчеркнул директор АТАГ.

Он напомнил, что до момента своего ухода с российского рынка доля сервисов Booking.com и Airbnb составляла 75-80%.

"За прошедшие три года российские участники полностью заместили ушедших иностранцев, создали по-настоящему конкурентную среду, сделали существенные инвестиции в рабочие места и качество продукта для потребителя", - заключил он.