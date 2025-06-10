Поиск

Турагрегаторы призвали нормативно ограничить возвращение иностранных турсервисов в Россию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Потенциальное возвращение на российский рынок иностранных сервисов, в том числе Booking.com и Airbnb, остановит развитие российских платформ для планирования путешествий, заявил на слушаниях комитета Госдумы по туризму на форуме "Путешествуй!" директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

ЭкономикаAirbnb отключил функцию оформления бронирования жилья из РФ и и БелоруссииЧитать подробнее

"Задача государства на данном этапе - поддержать дальнейшее развитие отечественных туристических онлайн-сервисов. У глобальных игроков есть неограниченные финансовые возможности, огромный сетевой эффект и десятилетия работы над продуктом. В случае их возвращения мы снова получим монополизацию рынка и неограниченный доступ к персональным данным иностранными структурами, с локацией пользователей и их передвижениями. В этой связи предлагаем нормативно ограничить возможность для возвращения глобальных компаний на наш рынок", - сказал он.

Как отметил Брагин, сейчас обсуждаются законы о возвращении иностранных компаний, но они не касаются дочерних структур, которые формально не закрыты, и, как следствие, могут быстро возобновить деятельность на территории России. В частности, такая "дочка" осталась у Booking.com.

"Нужно оперативно подготовить законодательные поправки в части турагрегаторов совместно с Госдумой и федеральными органами власти", - подчеркнул директор АТАГ.

Он напомнил, что до момента своего ухода с российского рынка доля сервисов Booking.com и Airbnb составляла 75-80%.

"За прошедшие три года российские участники полностью заместили ушедших иностранцев, создали по-настоящему конкурентную среду, сделали существенные инвестиции в рабочие места и качество продукта для потребителя", - заключил он.

Airbnb Госдума Booking.com АТАГ Александр Брагин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" предложил индексировать тарифы для промпотребителей дважды в год

ФАС не видит резкого подорожания авиабилетов с началом сезона отпусков

В 18-й пакет ЕС войдут санкции против нефтеналивных судов и банковских операций

В 18-й пакет ЕС войдут санкции против нефтеналивных судов и банковских операций

Глава ЕК надеется добиться снижения потолка цены на российскую нефть на саммите G7

Глава ЕК предложила снизить потолок цен на нефть из РФ до $45 за баррель

Глава ЕК предложила снизить потолок цен на нефть из РФ до $45 за баррель

Путин до конца года продлил запрет на продажу российской нефти по price cap

Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн

Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн
Бюджет РФ

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,393 трлн рублей, или 1,5% ВВП

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,393 трлн рублей, или 1,5% ВВП

Госдума приняла во втором чтении поправки к федеральному бюджету 2025 года

Госдума приняла во втором чтении поправки к федеральному бюджету 2025 года
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6526 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });