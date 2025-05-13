Путин напомнил иностранным компаниям, что извинений мало для возвращения

Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские власти видят заинтересованность крупного бизнеса из недружественных стран в возращении на рынок РФ, но намерены при рассмотрении подобных заявок действовать прагматично и исходить из того, насколько это выгодно для страны, а также насколько корректно вели себя эти инвесторы, покидая рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России".

"На меня выходят, и крупный бизнес выходит, хотят вернуться. Ради бога, пожалуйста, но здесь очень важно (...), во-первых, нам нужно посмотреть, кто как себя вел", - сказал он, подчеркнув, что вновь занять покинутые ниши будет непросто с учетом того, что за время отсутствия иностранных брендов на российском рынке во многих промышленных сферах появились отечественные аналоги, по качеству не уступающие зарубежным.

Путин отметил, что иностранные инвесторы действительно могут представлять серьезную конкуренцию для российских компаний, и допуская нерезидентов на свой рынок, РФ будет руководствоваться тем, насколько это выгодно. При этом существенным будет фактор поведения иностранных инвесторов при уходе, в том числе, факт их участия в поддержке вооруженных сил Украины.

"На что хочу обратить внимание. Алексей (Репик, глава "Деловой России" - ИФ) сказал, надо, чтобы они - кто-то ВСУ деньги перечислял, - надо, чтобы они извинились. Э, нет. Вот этого точно недостаточно. Они сейчас наизвиняются. Послушайте, я десятилетиями со многими общался (...), они очень серьезные люди, грамотные, прагматичные, считать умеют все, умеют добиваться своих целей. Они реально конкуренты мощные. Они извинятся, скажут "ой, извините". Завтра извинятся. Если им нужно вернутся на наш рынок, все что угодно - придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно. Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения", - подчеркнул глава государства.

"Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла, значит, ее надо пускать. По-простому скажу, по-народному, невыгодно - надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании. И из этих тысячи причин 999 будет точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас, а по одной, будем спорить в судах лет 15 как минимум", - пояснил свою позицию президент, отметив, что коллеги России по ВТО ранее использовали организацию для затягивания внешнеэкономических споров.

"Я попросил правительство поработать на этот счет, выработать условия возврата. Мы, конечно, должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие три года", - сказал Путин. Он добавил, что были те компании, которые "со слезами" уходили с российского рынка под сильным давлением, и это будет учитываться при рассмотрении возможности возврата, так же, как и заинтересованность российской экономики в определенных технологиях, которые в настоящий момент отсутствуют на рынке РФ.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в свою очередь заявил, что "при возвращении (иностранных компаний на рынок РФ - ИФ) нас будет интересовать не только то, как компании вели себя, но и то, как наш бизнес инвестировал".

"Потому что если наш бизнес занял эту нишу, проинвестировал, то мы, конечно, должны дать ему период для того, чтобы эти инвестиции окупились", - подчеркнул министр.

"Поэтому мы здесь будем разбирать ситуацию что называется в каждом конкретном случае, исходя из этого баланса интересов... Чтобы они(российский бизнес - ИФ) получили необходимую доходность на вложенный капитал",- заявил Решетников.