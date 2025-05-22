Песков пообещал особый режим иностранным компаниям, которые "хамски" покинули РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - К иностранным компаниям, которые покинули РФ, отказавшись от своих обязательств, будет применяться особый режим во время их попыток вернуться на рынок - без оглядки на инвестиционный климат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-то компании уходили очень аккуратно, выполняя свои обязательства, в первую очередь свои социальные обязательства, а какие-то компании абсолютно хамски, отказываясь от своих обязательств, трудовых коллективов, бросали свои сектора экономики", - сказал Песков журналистам в четверг.

"Конечно, здесь не нужно оглядываться ни на инвестиционный климат в отношении этих компаний, ни на какие другие принципы. К ним будет, естественно, применяться особый режим во время их попыток сюда вернуться", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом, он отметил, что к иностранным компаниям, которые уходили с рынка РФ с соблюдением всех правил, будет применяться "совершенно другой подход". "И мы будем заинтересованы, чтобы эти компании свою инвестиционную активность здесь у нас продолжали", - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента призвал не "забегать вперед" в дискуссии о возвращении в Россию иностранных компаний, отметив, что "пока никто никуда не возвращается". По его словам, "нужно трезво смотреть на то, как развиваются события".

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать возможное усложнение Госдумой возврата иностранных инвесторов в Россию по опционам. Комитет Госдумы по вопросам собственности рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, который устанавливает ограничения на возврат акций в российских компаниях их бывшим иностранным владельцам, вышедшим из бизнеса после 2022 года.