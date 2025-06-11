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Brent подорожала до $67,7 за баррель

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к уверенному росту, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

К 14:17 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,83 (1,24%), до $67,7 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,96 (1,48%), до $65,94 за баррель.

Рынок позитивно отреагировал на интервью президента США Дональда Трампа, в котором он сказал, что теряет уверенность в том, что сможет убедить Тегеран отказаться от ядерной программы. "Я гораздо меньше, чем пару месяцев назад уверен, что удастся заключить сделку", - прокомментировал политик ситуацию вокруг переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблеме в подкасте Pod Force One.

Неспособность двух стран заключить сделку будет означать сохранение санкций в отношении иранского нефтяного экспорта.

Подд‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ержку рынку также продолжает оказывать оптимизм, связанный с торговыми переговорами Китая и США. По итогам двухдневных консультаций в Лондоне стороны согласовали план реализации достигнутых ранее договоренностей.

"Мы достигли рамочного соглашения о реализации женевского консенсуса", - заявил журналистам американский министр торговли Говард Латник, имея в виду состоявшиеся ранее переговоры, на которых стороны согласились на 90-дневную заморозку взаимных импортных пошлин.

Участники рынка ждут выхода официальных данных по коммерческим запасам нефти в США. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что Минэнерго сообщит о сокращении запасов нефти на 100 тысяч баррелей на прошлой неделе.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы в США за прошлую неделю сократились на 370 тысяч баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Brent API WTI Минэнерго США Иран
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