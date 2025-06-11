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Индексы Мосбиржи и РТС незначительно изменились на старте торгов основной сессии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду консолидируется, отыграв неопределенность в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, опасения относительно затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также новые санкционные угрозы Запада. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не показали существенных изменений, растут акции "Аэрофлота" (+1,5%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2723,02 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1091,36 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июня, составил 78,6003 руб. (-55,4 копейки).

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