В 18-й пакет ЕС войдут санкции против нефтеналивных судов и банковских операций

Под санкции могут попасть РФПИ и его проекты

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сферы, которые Евросоюз намерен включить в 18-й пакет санкций против России - это нефтеналивные суда и банковские транзакции.

"Мы добавляем сегодня 77 дополнительных судов, входящих в "теневой" флот России. Речь о судах, цель которых - обходить санкции", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.

Она также сообщила об ограничительных мерах в банковском секторе.

"Мы нацеливаемся на банковский сектор, ограничивая возможности пользоваться фондами и осуществлять транзакции. Мы предлагаем изменить существующий запрет на использование системы SWIFT на полный запрет транзакций, - заявила фон дер Ляйен. - Мы предлагаем применять этот запрет на транзакции для 22 российских банков дополнительно".

Также она озвучила предложение расширить такой запрет на транзакции "для финансовых операторов третьих стран, содействующих возможностям обхода санкций в отношении России".

Фон дер Ляйен назвала среди подпадающих под санкции российских организаций Российский фонд прямых инвестиций, его филиалы и инвестиционные проекты.

"Третий элемент: мы также предлагаем запрет на экспорт (для России - ИФ) на общую сумму более 2,5 млрд евро. Такой запрет помешает российской экономике иметь доступ к критически важным технологиям и промышленным товарам. Мы имеем в виду машиностроение, металлы, пластмассы, химические продукты, используемые в качестве сырья в промышленности. Мы также ограничиваем экспорт товаров двойного назначения и технологий для производства дронов, ракет и других систем вооружений", - сказала глава Еврокомиссии.

"И, наконец, мы хотим, чтобы наши санкции лучше применялись и лучше соблюдались. Вот почему мы решили расширить пространство применения запрета на транзит. Мы включили в список 22 иностранных и российских предприятия, которые оказывают прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу", - заявила фон дер Ляйен.