Поиск

Boeing получил заказ на поставку самолетов Qatar Airways на сумму $200 млрд

Boeing получил заказ на поставку самолетов Qatar Airways на сумму $200 млрд
Фото: FG/Bauer-Griffin/GC Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. получил заказ на поставку 160 самолетов катарской авиакомпании Qatar Airways.

Общая сумма заказа составляет $200 млрд.

О сделке было объявлено в ходе визита президента США Дональда Трампа в Доху. Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани присутствовали на церемонии подписания контракта, сообщает Reuters.

Трамп отметил, что этот контракт является рекордным в истории Boeing.

Акции Boeing прибавляют в цене 1,6% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 16,8%.

Boeing Qatar Airways
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия и Малайзия обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения

Россия и Малайзия обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения

Правительственный самолет Бразилии покинул Москву

Трамп надеется на хорошие новости об украинском урегулировании 14, 15 или 16 мая

ОПЕК отметила рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в марте на 2% к февралю

Трамп допустил визит в Стамбул при появлении шанса на украинское урегулирование

Трамп допустил визит в Стамбул при появлении шанса на украинское урегулирование

SpaceX наметила испытательный пуск лунной ракеты и корабля Starship на 22 мая

Папа римский выразил готовность помогать в урегулировании конфликтов в мире

Папа римский выразил готовность помогать в урегулировании конфликтов в мире

В ЕС собираются повысить пошлины на товары с Украины

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана71 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });