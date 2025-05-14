Boeing получил заказ на поставку самолетов Qatar Airways на сумму $200 млрд

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. получил заказ на поставку 160 самолетов катарской авиакомпании Qatar Airways.

Общая сумма заказа составляет $200 млрд.

О сделке было объявлено в ходе визита президента США Дональда Трампа в Доху. Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани присутствовали на церемонии подписания контракта, сообщает Reuters.

Трамп отметил, что этот контракт является рекордным в истории Boeing.

Акции Boeing прибавляют в цене 1,6% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 16,8%.