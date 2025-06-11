"АвтоВАЗ" с июля повысит тарифные ставки и оклады сотрудников на 5%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" в соответствии с коллективным договором с 1 июля проиндексирует тарифные ставки и оклады сотрудникам на 5%, сообщила компания в телеграм-канале.

Решение было принято на заседании согласительной комиссии, которое состоялось 11 ию‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ня.

На странице первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" в "ВКонтакте" сообщается, что средняя заработная плата работника предприятия за 2024 год составила 96 680 рублей, что на 35% больше, чем в 2023 году.

В последний раз повышение тарифных ставок и окладов произошло с 1 сентября прошлого года и составило 5%.