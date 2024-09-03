"АвтоВАЗ" повысит на 5% тарифные ставки и оклады сотрудников с сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" с 1 сентября проиндексирует тарифные ставки и оклады сотрудникам компании и дочерних обществ на 5%, сообщила первичная профсоюзная организация предприятия в одной из соцсетей.

"На конференции работников АО "АвтоВАЗ" о выполнении коллективного договора в первом полугодии 2024 года президент компании Максим Соколов озвучил принятое решение о повышении тарифных ставок и окладов работникам АО на 5% с 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за прошлый год средняя начисленная зарплата по всему персоналу выросла на 40,5% до 71,715 тыс. руб. (51,047 тыс. руб. в 2022 году), а по основным рабочим на 57,1% до 74,435 тыс. руб. (47,376 тыс. руб. в 2022 году).

До этого в последний раз повышение тарифных ставок и окладов произошло с 1 февраля текущего года и составило 9%.