"АвтоВАЗ" с февраля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" с 1 февраля проиндексирует тарифные ставки и оклады сотрудникам компании и дочерних обществ в Тольятти и Ижевске на 9%, сообщает пресс-служба автозавода.

О решении об опережающей индексации тарифных ставок и окладов стало известно во время совещания президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова с председателем первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" АСМ РФ Сергеем Зайцевым.

"Мы поддержали предложение профсоюзного комитета об опережающей индексации заработных плат в компании на значительные 9%. Наша многотысячная команда - главная ценность "АвтоВАЗа", и мы продолжим выполнять свои социальные обязательства перед коллективом и поддерживать покупательную способность заработных плат на максимально возможном для компании уровне", - приводятся в сообщении слова Соколова.

По словам Зайцева, опережающая индексация станет эффективной мерой, способствующей дальнейшему комплектованию коллектива автозавода в условиях роста плана производства автомобилей до 500 тыс. штук.

Отмечается, что в связи с резким увеличением планов производства, компания продолжает массовый набор новых работников – по итогам прошлого года коллектив предприятия увеличился более чем на 2,6 тыс. человек.

По данным пресс-службы, за прошлый год средняя начисленная зарплата по всему персоналу выросла на 40,5% до 71,715 тыс. руб. (51,047 тыс. руб. в 2022 году), а по основным рабочим на 57,1% – до 74,435 тыс. руб. (47,376 тыс. руб. в 2022 году).