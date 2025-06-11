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Акционеры "ВУШ Холдинга" переизбрали совет директоров

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ВУШ Холдинг" на годовом собрании 10 июня переизбрали совет директоров, сообщила компания.

Акционеры также приняли решение прибыль по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Ранее совет директоров рекомендовал перенести рассмотрение вопроса о выплате дивидендов на IV квартал. "ВУШ Холдинг" традиционно рассматривает вопрос о дивидендах осенью, что связано с сезонностью бизнеса кикшеринга.

Совет директоров компании сохранился в прежнем составе. В него, в частности, вошли три независимых директора - экс-глава Google в России Юлия Соловьева, бывший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Всеволод Розанов, а также экс-руководитель центра специальных ситуаций и мезонинного финансирования ПАО "Банк "Финансовая корпорация Открытие" Николай Ефремов.

Кроме того, в совет переизбраны первый заместитель генерального директора ООО "ВУШ" (операционная "дочка" ПАО "ВУШ Холдинг") Антон Еремин, генеральный директор "ВУШ Холдинга" Дмитрий Чуйко, заместитель генерального директора ООО "ВУШ" по территориальному развитию Олег Журавлев, заместитель генерального директора ООО "ВУШ"‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ по информационным технологиям Егор Баяндин, заместитель гендиректора ООО "ВУШ" по взаимодействию с органами власти Сергей Лаврентьев, а также бывший директор по стратегическому развитию Global Ports (ООО "УК Глобал Портс"), управляющий партнер Ultimate Capital Евгений Зальцман.

Аудитором финансовой отчетности по РСБУ утверждено ООО "Группа Финансы", по МСФО - АО "Кэпт".

Акционеры также утвердили годовой отчет и финансовую отчетность.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Сервис представлен в России, Белоруссии, Казахстане и странах Южной Америки. Общее количество пользователей сервиса - более 27,6 млн человек.

ПАО "ВУШ Холдинг", головная компания группы Whoosh, в декабре 2022 года провело IPO.

Более 60% акций в уставном капитале ПАО "ВУШ Холдинг" принадлежат четырем сооснователям компании: гендиректору Дмитрию Чуйко - 39,1%, его заместителям Олегу Журавлеву, Егору Баяндину и Сергею Лаврентьеву - 4,1%, 10,8% и 7,3% соответственно.

По данным на конец апреля 2025 года, free float составлял 33%.

Whoosh ВУШ Холдинг Дмитрий Чуйко
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