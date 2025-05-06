СД "ВУШ Холдинга" рекомендовал отложить вопрос о дивидендах на IV квартал

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды, перенести рассмотрение этого вопроса на IV квартал, говорится в сообщении компании.

"ВУШ Холдинг" традиционно рассматривает вопрос о дивидендах осенью, что связано с сезонностью бизнеса кикшеринга.

Годовое собрание акционеров "ВУШ Холдинга" назначено на 10 июня, оно пройдет в заочной форме (дата окончания приема бюллетеней - 7 июня). В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 16 мая 2025 года.

Совет директоров также утвердил список кандидатов для переизбрания в совет.

Список кандидатов повторяет нынешний состав совета. В него, в частности, входят три независимых директора – экс-глава Google в России Юлия Соловьева, бывший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Всеволод Розанов, а также экс-руководитель центра специальных ситуаций и мезонинного финансирования ПАО "Банк "Финансовая корпорация Открытие" Николай Ефремов.

Кроме того, в совет входят первый заместитель генерального директора ООО "ВУШ" (операционная "дочка" ПАО "ВУШ Холдинг") Антон Еремин, генеральный директор "ВУШ Холдинга" Дмитрий Чуйко, заместитель генерального директора ООО "ВУШ" по территориальному развитию Олег Журавлев, заместитель генерального директора ООО "ВУШ" по информационным технологиям Егор Баяндин, заместитель гендиректора ООО "ВУШ" по взаимодействию с органами власти Сергей Лаврентьев, а также бывший директор по стратегическому развитию Global Ports (ООО "УК Глобал Портс"), управляющий партнер Ultimate Capital Евгений Зальцман.

Повестка собрания включает стандартные вопросы: утверждение годового отчета и финансовой отчетности, распределение прибыли, утверждение аудитора отчетности по МСФО и РСБУ на 2025 год, избрание совета директоров.

Whoosh – разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии, Казахстане и странах Южной Америки. Общее количество пользователей сервиса – более 27,6 млн человек.

ПАО "ВУШ Холдинг", головная компания группы Whoosh, в декабре 2022 года провело IPO.

Более 60% акций в уставном капитале ПАО "ВУШ Холдинг" принадлежат четырем сооснователям компании: гендиректору Дмитрию Чуйко - 39,1%, его заместителям Олегу Журавлеву, Егору Баяндину и Сергею Лаврентьеву - 4,1%, 10,8% и 7,3% соответственно.

По данным на конец апреля 2025 года, free float составлял 33,0%