Whoosh планирует запустить новый buyback под программу мотивации

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Вуш Холдинг" (холдинговая компания кикшерингового проекта Whoosh) до конца сентября примет новую программу buyback объемом до 1,5 млн акций для финансирования программы долгосрочной мотивации сотрудников, сообщила компания.

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Whoosh, максимальный возможный объем программы buyback соответствует примерно 4% от free float, или 1,3% от всех акций кикшеринговой компании.

Срок действия первой программы buyback завершился 31 мая 2025 года. В ее рамках компания в период с 13 ноября 2023 года по 13 ноября 2024 года выкупила 1,5 млн обыкновенных акций. Из них для целей программы мотивации было использовано 1 153 660 акций.

Нераспределенными остались 346 340 акций, которые компания должна реализовать до 31 августа 2025 года (рыночная стоимость пакета составляет около 49 млн рублей - это менее 10% от среднедневного объема торгов по состоянию за последние 30 торговых дней).

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга; компания провела IPO в декабре 2022 года.

Более 60% акций в уставном капитале ПАО "ВУШ Холдинг" принадлежат сооснователям: гендиректору Дмитрию Чуйко - 39,1%, его заместителям Олегу Журавлеву, Егору Баяндину и Сергею Лаврентьеву - 4,1%, 10,8% и 7,3% соответственно. На конец апреля 2025 года free float составлял 33%.