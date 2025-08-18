Поиск

Whoosh планирует запустить новый buyback под программу мотивации

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Вуш Холдинг" (холдинговая компания кикшерингового проекта Whoosh) до конца сентября примет новую программу buyback объемом до 1,5 млн акций для финансирования программы долгосрочной мотивации сотрудников, сообщила компания.

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Whoosh, максимальный возможный объем программы buyback соответствует примерно 4% от free float, или 1,3% от всех акций кикшеринговой компании.

Срок действия первой программы buyback завершился 31 мая 2025 года. В ее рамках компания в период с 13 ноября 2023 года по 13 ноября 2024 года выкупила 1,5 млн обыкновенных акций. Из них для целей программы мотивации было использовано 1 153 660 акций.

Нераспределенными остались 346 340 акций, которые компания должна реализовать до 31 августа 2025 года (рыночная стоимость пакета составляет около 49 млн рублей - это менее 10% от среднедневного объема торгов по состоянию за последние 30 торговых дней).

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга; компания провела IPO в декабре 2022 года.

Более 60% акций в уставном капитале ПАО "ВУШ Холдинг" принадлежат сооснователям: гендиректору Дмитрию Чуйко - 39,1%, его заместителям Олегу Журавлеву, Егору Баяндину и Сергею Лаврентьеву - 4,1%, 10,8% и 7,3% соответственно. На конец апреля 2025 года free float составлял 33%.

Whoosh ВУШ Холдинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" восстановил доступ к программе лояльности

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6983 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });