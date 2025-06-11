Хитроу на фоне очередного рекорда пассажироперевозок задумался о расширении

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Лондонский Хитроу в мае обслужил 7,2 млн пассажиров, что является рекордным показателем для этого месяца, говорится в пресс-релизе аэропорта.

В годовом выражении пассажиропоток вырос на 0,4%.

Пассажиропоток в январе-мае повысился на 0,5%, до 32,55 млн человек. За 12 месяцев показатель вырос на 3,1%, до 84 млн человек.

Самым загруженным днем в мае стало 22-е число, когда в Испании состоялся финал Лиги Европы, в котором сошлись две английские команды - "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Объем грузовых перевозок в прошлом месяце составил 134,4 тысячи тонн, что на 7,2% выше показате‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ля мая 2024 года. Грузоперевозки за 12 месяцев увеличились на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 1,596 млн тонн.

"Хитроу с гордостью отмечает рекордный рост, который свидетельствует о высоком спросе и приносит пользу Великобритании, авиакомпаниям и пассажирам, - говорится в пресс-релизе. - Однако настало время открыто обсудить проблемы, с которыми сталкивается уже перегруженный аэропорт. Хитроу продолжает предоставлять первоклассный сервис, но для удовлетворения растущего спроса и сохранения высокого уровня обслуживания расширение пропускной способности станет ключевым фактором".