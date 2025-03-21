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Лондонский аэропорт Хитроу закрыли из-за пожара на подстанции

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Хитроу в Лондоне ждут значительные перебои в работе в ближайшие дни из-за возникшего неподалеку пожара на подстанции, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя аэропорта.

"В ближайшие дни мы ожидаем значительных сбоев в работе аэропорта, и пассажирам ни при каких обстоятельствах не рекомендуется посещать аэропорт, пока он не откроется вновь", - приводит телеканал заявление представителя аэропорта.

Аэропорт будет закрыт до 23:59 21 марта, говорится в сообщении.

По данным сайта Flightradar24, по меньшей мере 120 рейсов, которые уже находятся в воздухе и направляются в Хитроу, придется перенаправить.

Тем временем лондонская пожарная бригада сообщила, что 10 пожарных машин и около 70 пожарных задействованы в тушении огня на подстанции в Хейсе (около 2,5 км от Хитроу - ИФ).

"Пожарные вывели в безопасное место 29 человек из соседних домов и в качестве меры предосторожности было установлено 200-метровое оцепление, эвакуировано около 150 человек", - сообщает Sky News.

Жителям близлежащих домов было рекомендовано держать окна и двери закрытыми.

Великобритания Лондон Хитроу подстанция пожар
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