Лондонский аэропорт Хитроу готов к возобновлению рейсов после пожара

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - После пожара на подстанции близ лондонского аэропорта "Хитроу" и последовавшего вслед за этим отключения энергоснабжения работа аэропорта восстанавливается, сообщают его представители в пятницу.

"Теперь в "Хитроу" готовы возобновить полёты. Для обеспечения безопасности наших пассажиров и коллег, аэропорт будет работать в ограниченном режиме: в приоритете возврат перенаправленных в другие аэропорты воздушных судов", - говорится в заявлении на сайте аэропорта.

Представители аэропорта отмечают, что за дополнительной информацией пассажирам следует обращаться в авиакомпании. Они также приносят извинения за причинённые неудобства.

Ранее сообщалось, что из-за пожара на подстанции близ аэропорта, "Хитроу" будет закрыт до субботы. Возгорание вызвало отмену 1350 рейсов, ввиду чего пострадали около 290 тыс. пассажиров, без электричества также остались около 67 тыс. домохозяйств.

Идёт расследование причин возгорания.

Данных о пострадавших не поступало.