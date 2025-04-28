ВТБ возобновляет выплату дивидендов

Банк анонсировал выплату акционерам 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 274,75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 25,58 рубля, общий объем выплат держателям обыкновенных акций составит 137,4 млрд рублей.

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2025 года. Наблюдательный совет рекомендовал установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 11 июля 2025 года.

"В 2024 году группа ВТБ перевыполнила показатели, предусмотренные стратегией развития по прибыли и количеству активных розничных клиентов. В итоге набсовет поддержал предложение менеджмента ВТБ и принял решение рекомендовать выплату дивидендов за 2024 год - на год раньше, чем планировалось ранее. Это обеспечит рекордную дивидендную доходность, будет способствовать долгосрочному устойчивому росту акционерной стоимости ВТБ и повышению доверия инвесторов как к акциям ВТБ, так и к отечественному фондовому рынку в целом", - заявил глава ВТБ Андрей Костин, чьи слова приводятся в сообщении.

Акции ВТБ на новости о возобновлении выплаты дивидендов выросли более чем на 20% (до 105,35 рубля за штуку).

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021-2023 годов. В базовом сценарии банк планировал возобновить выплаты по итогам 2025 года. При этом менеджмент ВТБ допускал возможность выплаты и раньше - по итогам работы в 2024 году. Однако изменения в регулировании ЦБ стали дополнительным осложняющим фактором для "дивидендного сюрприза". Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в феврале 2025 года заявил, что менеджмент ВТБ будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год из-за ужесточения регулирования и высокой ключевой ставки ЦБ.

Группа в 2024 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 28% - до 551,4 млрд рублей. В 2025 году ВТБ планирует заработать 430 млрд рублей прибыли.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания.

Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов на 521 млрд рублей, объем дивидендов на них является переменной величиной и определяется каждый год отдельно. Дивиденды на привилегированные акции перечисляются в бюджет РФ (в 2016-2020 годах дивидендные выплаты ВТБ на "префы" составили почти 100 млрд рублей).

"Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах.

Наблюдательный совет на заседании 28 апреля рекомендовал выплатить 0,002654 рубля на одну привилегированную акцию первого типа и 0,026540 рубля на одну привилегированную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. Совокупный объем выплат по "префам" за 2024 год может составить 138,4 млрд рублей.

В сентябре прошлого года Костин заявил, что дивиденды на акции банка, принадлежащие государству, в ближайшие пять лет пойдут на финансирование "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), которая находится в доверительном управлении ВТБ.

"У нас есть важное решение, нам президент и правительство одобрили то, что в ближайшие пять лет все дивиденды, которые мы направляли правительству, не беру частных. Частные дивиденды будут выплачиваться акционерам, как они должны были. Все дивиденды, которые получал главный акционер, будут целевым образом направляться на финансирование, на докапитализацию компании ОСК", - заявил Костин.