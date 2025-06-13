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Нефть продолжает резко дорожать, Brent у $74,7 за баррель

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть активно растут днем в пятницу на новостях об ударах Израиля по Ирану.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:27 по Москве подскочила на $5,33 (7,68%), до $74,69 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи взлетели в цене к этому времени на $5,53 (8,13%), до $73,57 за баррель.

В ночь на пятницу Израиль нанес удары по ряду ядерных объектов Ирана. Сообщается, что Израилю удалось ликвидировать многих высокопоставленных командующих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также группу ведущих физиков-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется" для устранения угрозы со стороны Ирана.

"Израиль начал операцию "Восставший лев" - военную о‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​перацию, направленную на устранение иранской угрозы самому существованию Израиля", - сказал Нетаньяху в телеобращении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует заключить с США соглашение по атомной проблеме, чтобы избежать дальнейшего кризиса.

"Ирану нужно согласиться на сделку, иначе у него ничего не останется. Не нужно больше смертей, разрушений. Просто сделайте это, пока не поздно", - написал он в соцсети Truth Social.

"Текущие котировки Brent не учитывают существенные риски масштабного ущерба или сбоев в работе иранской нефтяной инфраструктуры и экспорта, - говорится в отчете SEB AB. - Также трейдеры не закладывают в текущие котировки риски, связанные с перебоями поставок через Ормузский пролив".

По мнению аналитиков JPMorgan Chase, если проход судов через Ормузский пролив будет заблокирован, цены на нефть могут достичь $130 за баррель.

нефть Brent
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