Цены на нефть резко растут на атаке Израиля по Ирану, Brent у $75,2 за баррель

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко повышаются утром в пятницу на новостях об ударах Израиля по Ирану.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск поднимается на $5,8 (8,36%), до $75,16 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,41 (0,59%), до $69,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на $5,91 (8,69%), до $73,95 за баррель. По итогам сессии четверга стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,11 (0,16%), до $68,04 за баррель.

Израильские ВВС в четверг нанесли десятки ударов по ядерным и ракетным объектам в Иране, сообщает портал Axios.

"Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении чрезвычайного положения по всей стране и заявил: "После превентивного удара Государ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников против государства Израиль и его гражданского населения", - говорится в сообщении портала.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил журналистам, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней.

Чиновник пояснил, что в последние недели у Израиля "появились признаки" того, что Иран стремится создать ядерную бомбу.

"Сейчас мы находимся в стратегически выгодном положении и близки к точке невозврата, и у нас не было другого выбора, кроме как принять меры", - сказал он.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе - ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, пишет Trading Economics.