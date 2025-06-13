Рост цен на нефть замедлился к вечеру, Brent торгуется у $74 за баррель

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Нефть продолжает активно дорожать вечером в пятницу, однако темпы роста немного снизились по сравнению с наблюдавшимися ранее в ходе сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:40 по Москве подскочила на $4,7 (6,78%), до $74,06 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже выросли в цене к этому времени на $4,69 (6,89%), до $72,73 за баррель.

Ранее в ходе торгов подъем цен достигал 14% на новости об ударе Израиля по ряду объектов в Иране. Израилю удалось ликвидировать многих высокопоставленных командующих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также группу ведущих физиков-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "операция будет про‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​должаться столько дней, сколько потребуется" для устранения угрозы со стороны Ирана.

В обозримом будущем цены на нефть едва ли опустятся ниже $70 за баррель из-за роста напряженности и неопределенности в отношении будущего переговоров по иранской ядерной сделке, отметили аналитики Commerzbank.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует заключить с США соглашение по атомной проблеме, чтобы избежать дальнейшего кризиса.

"Ирану нужно согласиться на сделку, иначе у него ничего не останется. Не нужно больше смертей, разрушений. Просто сделайте это, пока не поздно", - написал он в соцсети Truth Social.

Между тем Тегеран заявил о приостановке переговоров по своей ядерной программе. Очередной раунд переговоров Ирана с США был запланирован на воскресенье.