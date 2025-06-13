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ЕК выделила Украине 1 млрд евро в счет кредитной инициативы G7

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу о выделении Украине еще 1 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7.

"Сегодня Европейская комиссия выделила Украине пятый транш своего исключительного кредита макрофинансовой помощи (MFA) на сумму 1 млрд евро (...), а общая поддержка приближается к 150 млрд евро", - говорится в опубликованном коммюнике ЕК.

В нем напоминается, что в общей сложности MFA составляет 18,1 млрд евро и представляет собой вклад ЕС в кредитную инициативу G7, которая в совокупности направлена на предоставление Украине примерно 45 млрд евро финансовой поддержки.

"Эти кредиты должны быть погашены за счет средств от иммобилизованных российских государственных активов, находящихся‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ в ЕС", - сказано в документе.

В ЕК отмечают, что с этим последним платежом общий объем кредитования Еврокомиссией Украины в рамках данной MFA достигает 7 млрд евро с начала 2025 года.

Еврокомиссия также напомнила, что по согласованию лидерами стран ЕС на специальном заседании Европейского совета в начале марта ЕК в случае необходимости готова внести авансовый взнос в кредитную инициативу.

В коммюнике сообщается, что ЕК "остается в тесном контакте с украинскими властями относительно последующих выплат".

"Если Украина подаст запрос, комиссия готова быстро отреагировать. Это позволит ЕС поддержать любое существенное увеличение военных расходов в ближайшие недели и месяцы", - сказано в сообщении.

Украина ЕС Еврокомиссия G7
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