"Газпром" в 2024 году продал недвижимость на 20 млрд рублей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2024 году реализовал объекты недвижимости на сумму около 20 млрд рублей, сообщается в годовом отчете ПАО.

Поэтапный переезд группы начался более десяти лет назад. Сейчас головной офис ПАО зарегистрирован в "Лахта Центре" на берегу Финского залива. С учетом завершения переезда компаний группы "Газпром" в Санкт-Петербург концерн выставил на продажу ряд объектов недвижимого имущества в Москве и Подмосковье. Реализация крупных лотов недвижимости продолжается.

Информация о проведении торгов, определении победителей или получении единственной заявки на лот публиковалась на торговых площадках, однако по большинству объектов не было сообщений о закрытии сделок.

Самой крупной сделкой стала продажа Газпромбанку имущественного комплекса ОЧУ "Газпром школа" в Москве - 5,04 млрд рублей (все цены приводятся с учетом с НДС).

Вторым по величине стала продажа имущественного комплекса на улице Обручева, 27 поблизости от станций метро "Калужская" и "Воронцовская" - 4,038 млрд рублей. Признанное победителем торгов по продаже лота ООО "Производственно-торговая компания "Эталон" после торгов подало иск о признании торгов недействительными, а объект перешел в собственность ООО "ПИК-Инвестпроект" (дочерняя компания ПАО "ПИК-Специализированный застройщик").

На третьем месте - 22-этажный бизнес-центр на Новочеремушкинской, 65 - 3,637 млрд рублей.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​За покупку "Империал Парк отель & SPA" (продан за 3,614 млрд рублей) и "Дом приемов "Богородское" (834 млн рублей) боролось ООО "Агроком Холдинг" (основной владелец - Киряки Саввиди). Информация годового отчета продавца говорит о том, что лоты были успешно реализованы.

Офис на улице Строителей, 8 (в здании размещалось министерство газовой промышленности СССР, а после учреждения концерна "Газпром" оно стало его первым адресом) был продан за 1,235 млрд рублей. ЭТП ГПБ сообщала о единственной заявке - ООО "Фото. Арт" (совладельцы - президент частного "Московского экономического института" Игорь Сурат и Лев Сурат). В 2025 году по этому адресу зарегистрировано, в том числе ООО "Современное образование 5" - учредитель Тюменского городского открытого колледжа.

В общей сложности 931 млн рублей было выручено за нежилые помещения на первых этажах в жилом комплексе "Дом Газпрома" (Новочеремушкинская, 71/32) через дорогу от уже бывшей штаб-квартиры концерна - так называемой свечки на улице Наметкина. Также ПАО "Газпром" провел через суд (решение первой инстанции, Черемушкинского районного суда - в пользу истца) о признании нежилых помещений общедомовым имуществом и прекращении права собственности ПАО в этом доме.

Четырехзвездочная гостиница "Ямбург" в Новом Уренгое была продана за 477 млн рублей. За 67 млн рублей были реализованы 96 машиномест в паркинге на ул. Каховка.