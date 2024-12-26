"Газпром" решил объединить сервисные бизнес-функции компаний группы в одном центре

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" решил объединить сервисные бизнес-функции компаний группы в одном центре. Об этом сообщил в ходе предновогоднего селекторного совещания председатель правления ПАО Алексей Миллер.

"Принято решение о внедрении сервисной модели для обеспечивающих функций в Группе "Газпром". Мы создаем общий центр обслуживания, где будут консолидированы сервисные активы. Речь идет о таких функциях, как бухгалтерский учет и расчеты, управление недвижимостью, кадровое делопроизводство, правовая поддержка, цифровые услуги и работа с конечными потребителями", - заявил он.

Миллер пояснил: "В основе такого подхода – четыре составляющие. Первые три из них – это централизация, унификация и автоматизация процессов. А вот четвертая, самая главная, – обеспечивающая – функция начинает взаимодействовать с основным бизнесом как с партнером. И вот это, вот это – самое главное. Именно для этого мы создаем наш центр".

Как надеется Миллер, "в результате мы получим работу с общим центром обслуживания, который позволит компании "Газпром" сосредоточиться на решении стратегических задач; а сотрудникам центра обслуживания – на повышении уровня сервиса для компаний Группы "Газпром"".

"Мы начали очень-очень серьезное дело, мы начали очень-очень серьезный проект, и я уверен, что он будет очень-очень эффективным. В этом я не сомневаюсь, поскольку люди, которые реализуют этот проект, очень квалифицированные, как и все в "Газпроме", опытные, знающие. Поэтому я уверен, что этот проект будет очень эффективен для "Газпрома"", - напутствовал глава концерна.