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Газпром нашел покупателя на 22-этажную "малахитовую шкатулку" в Москве

ООО "СЭА-Недвижимость", контролируемое Еленой Крыловой, согласилось заплатить за здание 2,746 млрд рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" нашел покупателя на основную часть бизнес-центра на улице Новочеремушкинской в Москве - 22-этажную башню, прозванную в отрасли "малахитовой шкатулкой".

Победителем торгов стало ООО "СЭА-Недвижимость", контролируемое Еленой Крыловой. Конкуренцию победителю составило АО "Финансовая группа "Эверест", оно не подавало ценовые предложения.

Как сообщается в протоколе ЭТП ГПБ, на аукционе начальная цена (с НДС) была определена в 3,432 млрд рублей, минимальная - 2,745 млрд рублей с НДС, близкую к ней сумму и согласился заплатить победитель торгов.

"По результатам подведения итогов, было принято решение: признать процедуру ... состоявшейся, определить лучшей заявку участника №1: ООО "СЭА-Недвижимость", предложившего цену договора 2,746 млрд рублей, с учетом НДС, и заключить с ним договор купли-продажи", - говорится в протоколе.

Далее на пути к завершению сделки еще несколько важных этапов - заключение договора, оплата, перерегистрация собственности.

Этот лот объединяет объекты недвижимого имущества, общей площадью 27,8 тысячи кв. м по адресу Новочеремушкинская улица, дом 65. В их числе 22-х этажное здание (с цокольным, подвальным этажами, надстройкой, в том числе 2 технических этажа - офисные, складские и вспомогательные помещения) и 5-этажная часть здания с техническим этажом (конференц-зал, офисные, вспомогательные помещения, помещения общепита, в цоколе и подвале - паркинг с мойками для машин).

Также на торги выставлялись еще два лота в этом БЦ. Они не были проданы в этом раунде. Торги по ним продолжатся в конце ноября. Это 5-этажная часть здания с техническим этажом (расположены офисные и вспомогательные помещения) и 6-этажная часть здания с техническим, цокольным и подвальным этажами, офисными и вспомогательными помещениями.

В 2024 году "с учетом завершения переезда компаний Группы "Газпром" в Санкт-Петербург" концерн выставил на продажу недвижимость в Москве и Подмосковье. Поэтапный переезд группы "Газпром" в Петербург начался более десяти лет назад с "Газпром нефти", которая не только зарегистрировалась там, но и перевела головной офис. Затем началось поэтапное перебазирование подразделений головной компании и других дочерних компаний. Сейчас головной офис ПАО зарегистрирован в "Лахта Центре" на берегу Финского залива.

Газпром Лахта Центр Петербург Москва ООО "СЭА-Недвижимость" Елена Крылова
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