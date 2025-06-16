Поиск

Нефть Brent подешевела до $70,9 за баррель

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть ускорилось вечером в понедельник на снижении опасений по поводу поставок с Ближнего Востока.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:33 по московскому времени опустилась на $3,33 (4,49%), до $70,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевеют на $3,28 (4,49%), до $69,7 за баррель.

В миреКомандующий ВМС КСИР заявил о способности военных Ирана перекрыть Ормузский проливЧитать подробнее

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран обмениваются ударами с прошлой пятницы. Тем временем критические объекты экспортной инфраструктуры Ирана пока не пострадали, а Тегеран не стал объявлять о закрытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% глобальных поставок нефти.

"Потенциальная блокада Ормузского пролива Ираном остается главным событием, за которым следят мировые рынки. Это может вызвать беспрецедентный скачок цен на нефть", - отметили аналитики Rystad Energy.

По их оценкам, цена на нефть в таком случае может вырасти до $120 за баррель. В рамках их более умеренного сценария, не предполагающего разрастание конфликта, рост цен будет ограничиваться текущими уровнями.

Пока существенного сокращения судоходства через Ормузский пролив не наблюдается. По данным Joint Maritime Information Center (JMIC), 15 июня через пролив прошло 111 судов по сравнению со 116 судами 12 июня.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ выросла в апреле до рекордных 54%

Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся экономики в 2023 году обновили минимум за 18 лет

Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся экономики в 2023 году обновили минимум за 18 лет

Инфляция в РФ в 2025 г. может оказаться ниже 7%, правительство ожидает смягчения ДКП

Инфляция в РФ в 2025 г. может оказаться ниже 7%, правительство ожидает смягчения ДКП

Эксперты допускают новый кризис судоходства из-за ситуации на Ближнем Востоке

ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма

ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма

Петропавловск-Камчатский порт перешел в собственность РФ

Цены на нефть продолжают расти на опасениях по поводу поставок

Цены на нефть продолжают расти на опасениях по поводу поставок

Китайская СNNC возглавит консорциум по строительству еще одной АЭС в Казахстане

"Росатом" возглавит консорциум строительства первой АЭС в Казахстане

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6561 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });