Нефть Brent подешевела до $70,9 за баррель

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть ускорилось вечером в понедельник на снижении опасений по поводу поставок с Ближнего Востока.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:33 по московскому времени опустилась на $3,33 (4,49%), до $70,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевеют на $3,28 (4,49%), до $69,7 за баррель.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран обмениваются ударами с прошлой пятницы. Тем временем критические объекты экспортной инфраструктуры Ирана пока не пострадали, а Тегеран не стал объявлять о закрытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% глобальных поставок нефти.

"Потенциальная блокада Ормузского пролива Ираном остается главным событием, за которым следят мировые рынки. Это может вызвать беспрецедентный скачок цен на нефть", - отметили аналитики Rystad Energy.

По их оценкам, цена на нефть в таком случае может вырасти до $120 за баррель. В рамках их более умеренного сценария, не предполагающего разрастание конфликта, рост цен будет ограничиваться текущими уровнями.

Пока существенного сокращения судоходства через Ормузский пролив не наблюдается. По данным Joint Maritime Information Center (JMIC), 15 июня через пролив прошло 111 судов по сравнению со 116 судами 12 июня.