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Командующий ВМС КСИР заявил о способности военных Ирана перекрыть Ормузский пролив

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Иранские военные располагают возможностями в случае необходимости установить блокаду Ормузского пролива, заявил в воскресенье командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

"Мы можем, прибегнув к военной силе, закрыть Ормузский пролив. Но мы не будем делать это сейчас, пока мы сами пользуемся проливом", - приводит агентство Tasnim его слова, сказанные журналистам в Бендер-Аббасе.

Он подчеркнул, что США никогда не удастся добиться цели - прервать экспорт иранской нефти. Командующий напомнил, что перед Тегераном стоят такие главные цели - обеспечить региональную стабильность и безопасный экспорт иранских нефти и газа.

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Кроме того, Тангсири напомнил о принятии в строй в ВМС КСИР корабля-носителя БПЛА и вертолетов "Шахид Бакири". По его словам, с корабля также можно запускать ракеты с дальностью полета до 1 тыс. км. Тангсири пояснил, что благодаря ракетным вооружениям, корабль может обороняться и сам. Он добавил, что корабль может нести пять вертолетов в ангарах и четыре крупных вертолета на палубе.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран. При этом после этого Трамп заявил, что не намерен доводить дело до вооруженного противостояния с Ираном и хотел бы заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме, чтобы избежать конфронтации.

В минувший четверг Минфин США объявил о санкциях против трех танкеров и нескольких организаций в разных странах в связи поставками нефти из Ирана в КНР.

Иран КСИР Ормузский пролив США
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