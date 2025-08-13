Поиск

В России производство пива и пивных напитков за 7 месяцев выросло на 2,4%

В июле объем производства в годовом измерении не изменился

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российские пивовары в январе-июле 2025 года произвели 543,3 млн декалитров (дал) пива и пивных напитков, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Основная доля пришлась на пиво крепостью до 8,6 градуса - 471,6 млн дал, это на 1,6% больше, чем год назад. Более крепкого пива сварено 44,9 тысячи дал (на 6,1% меньше). Пивных напитков произведено 72 млн дал, что на 8% больше прошлогоднего.

В июле производство пива и пивных напитков составило 88,6 млн дал, что соответствует показателю июня этого года. В частности, выработка пива крепостью до 8,6 градуса выросла на 0,1%, до 77,2 млн дал. Производство более крепкого пива упало на четверть - до 5 тысяч дал, пивных напитков - на 0,9%, до 11,3 млн дал.

Росалкогольтабакконтроль также сообщил, что сидра, пуаре и медовухи за январь-июль произведено 8,3 млн дал, что на 10,3% больше, чем год назад. Наибольшие темпы роста показала медовуха - на 14,9%, до 2,3 млн дал. Сидра произведено 5,8 млн дал (на 9% больше), пуаре - 140,9 тысячи дал (на 4,4% меньше).

В июле по сравнению с июнем выпуск медовухи вырос на 18,8%, до 435,5 тысяч дал, сидра - в 1,5 раза, до 1,1 млн дал. Производство пуаре снизилось на 1,4%, до 16,7 тысячи дал. Всего производство этих напитков в июле составило почти 1,6 млн дал, что на 40,2% больше, чем в июне.

Всего в январе-июле было выработано 551,9 млн дал напитков брожения, что на 2,5% больше, чем годом ранее. В июле по сравнению с июнем производство выросло на 0,5%, до 90,1 млн дал.

В 2024 году пивовары произвели 789 млн дал пива, что на 10,3% больше, чем в 2023 году. Выработка пивных напитков выросла на 22,5%, до 119,3 млн дал. Общее производство увеличилось на 11,7%, до 908,3 млн дал. Производство сидра, пуаре и медовухи в 2024 году составило 14,4 млн дал, увеличившись на 43,8%.

Росалкогольтабакконтроль
