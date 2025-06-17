ИИ-стартап Маска xAI ведет переговоры о продаже акций на $4,3 млрд

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американский ИИ-стартап xAI Corp. Илона Маска ведет переговоры о привлечении $4,3 млрд за счет инвестиций в акционерный капитал. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на информацию, предоставленную компанией инвесторам.

В начале июня, по данным агентства, стартап продал акции на сумму $300 млн, а также получил кредиты на $5 млрд. Новое финансирование необходимо ему, поскольку он уже потратил большую часть привлеченных ранее средств.

Также xAI может получить скидку в размере $650 млн от одного из своих производителей, что поможет стартапу сократить расходы.

Компания xAI была основана Маском в июле 2023 года. Первая версия ИИ-модели Grok была выпущена в ноябре того же года, последняя (третья) - в феврале 2025 года. Стоимость xAI на конец первого квартала оценивалась примерно в $80 млрд, по данным Bloomberg.

С момента создания и до начала этого года xAI привлекла порядка $14 млрд.