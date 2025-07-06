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Маск объявил о создании "Партии Америки"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Предприниматель-миллиардер Илон Маск объявил, что сформировал в США новую политическую партию - "Партию Америки".

"С коэффициентом 2 к 1 вы хотите создать новую политическую партию, и вы ее получите (...) Сегодня "Партия Америки" создана для того, чтобы вернуть вам свободу", - написал он в соцсети Х.

Маск отметил, что формирование партии обусловлено тем, что сегодня Соединенные Штаты живут в условиях "банкротства (...) в связи с расточительством и взяточничеством, в однопартийной системе, а не в демократии".

СМИ пишут, что пока нет ясности в том, была ли партия официально зарегистрирована американскими избирательными органами, кто ее возглавит и какую форму она примет.

Маск был ключевым сторонником президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании. Победив на выборах, Трамп назначил Маска руководителем Департамента эффективности правительства.

В мае у Маска начались острые разногласия с Трампом после того, как предприниматель покинул Белый дом и публично раскритиковал планы по налогообложению и расходам его главы. Претворивший эти идеи в жизнь "большой красивый" закон был подписан Трампом 4 июля после острых дебатов в Конгрессе США.

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