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Банк "Санкт-Петербург" в январе-мае увеличил чистую прибыль по РСБУ на 10,7%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в январе-мае 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 10,7% - до 25,5 млрд рублей, говорится в отчете кредитной организации.

Чистая прибыль банка в мае 2025 года составила 5,4 млрд рублей, что на 14,8% больше прибыли мая 2024 года.

Рентабельность капитала (ROE) за январь-май 2025 года составила 30%, в мае - 30,3%.

Чистый процентный доход в январе-мае текущего года вырос на 15,5% - до 32,6 млрд рублей, в мае - на 12,4%, до 6,5 млрд рублей.

Банк в январе-мае увеличил чистый комиссионный доход на 3,2% - до 4,7 млрд рублей, в мае - сократил на 2,6%, до 0,9 млрд рублей.

Расходы на резервы по кредитам за пять месяцев 2025 года составили 0,4 млрд рублей (в мае - 0,1 млрд рублей). Стоимость риска в январе-мае текущего года была равна 0,1% (в мае - 0,2%).

Операционные расходы в январе-мае текущего года сократились на 0,2% - до 9,4 млрд рублей, в мае - на 12,8%, до 1,9 млрд рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 июня 2025 года составил 773,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4,6%. Корпоративный кредитный портфель в январе-мае вырос на 3,9% - до 599,2 млрд рублей, розничный - на 7,3%, до 173,9 млрд рублей.

Уровень просроченной задолженности на 1 июня 2025 года составил 3% против 2,7% на 1 января 2025 года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 1 июня 2025 года составил 113,4% (141,9% на 1 января 2025 года).

Средства клиентов в январе-мае текущего года выросли на 2,7% - до 730,5 млрд рублей. Средства корпоративных клиентов за пять месяцев снизились на 5,8% - до 268 млрд рублей, средства розничных клиентов выросли с начала года на 8,3% - до 462,5 млрд рублей.

Собственный капитал банка на 1 июня 2025 года составил 200,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,3%. Основной капитал на 1 июня равнялся 169,5 млрд рублей, что на 8,2% меньше по сравнению с началом года.

Норматив достаточности основного капитала на 1 июня 2025 года составил 17,3% (20,4% на 1 января 2025 года), норматив достаточности собственного капитала - 20,4% (21,8% на начало 2025 года).

Банк "Санкт-Петербург" по итогам I квартала 2025 года занимал 14-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк Санкт-Петербург
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