Банк "Санкт-Петербург" в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ с учетом СПОД на 7,6%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) на 7,6% до 50,84 млрд рублей, говорится в отчете кредитной организации.

Чистая прибыль банка по РСБУ без учета СПОД выросла на 11,4% до 52,6 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам III квартала 2024 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".