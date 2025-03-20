Поиск

Банк "Санкт-Петербург" в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ с учетом СПОД на 7,6%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) на 7,6% до 50,84 млрд рублей, говорится в отчете кредитной организации.

Чистая прибыль банка по РСБУ без учета СПОД выросла на 11,4% до 52,6 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам III квартала 2024 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк "Санкт-Петербург"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспорт грузовиков из Китая в РФ в январе-феврале рухнул почти в 8 раз

Экспорт грузовиков из Китая в РФ в январе-феврале рухнул почти в 8 раз

LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году

LME оштрафована на 9,2 млн фунтов из-за приостановки торгов никелем в 2022 году

Трубопроводы впервые стали главным каналом импорта газа для Китая

Nvidia закупит продукцию в США на сотни миллиардов долларов

Nvidia закупит продукцию в США на сотни миллиардов долларов

В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

Инвестор отказался от проекта добычи рения из вулкана Кудрявый на Курилах

Выручка VK в 2024 году выросла на 23% до 147,6 млрд рублей

Выручка VK в 2024 году выросла на 23% до 147,6 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6049 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне52 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2217 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });