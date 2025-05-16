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Банк "Санкт-Петербург" в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 19,3%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в I квартале 2025 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 15,5 млрд рублей, что на 19,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации.

Результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли в январе-марте текущего года на 13,1% до 14,7 млрд рублей.

Рентабельность капитала (ROАE) в I квартале 2025 года составила 30,1% по сравнению с 29% за аналогичный период прошлого года.

Банк увеличил чистый процентный доход на 15,8% до 19,9 млрд рублей. Чистый комиссионный доход составил 2,8 млрд рублей, что выше результата I квартала 2024 года на 3,8%.

Операционные расходы равнялись 5,7 млрд рублей – ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 4,4%. Отношение издержек к доходам в I квартале 2025 года – 22,5% (26,8% по итогам I квартала 2024 года).

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 апреля 2025 года достиг 760,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2025 года на 1,2%. Основную часть портфеля (77,5%) формируют кредиты корпоративным клиентам, на кредиты частным клиентам приходится 22,5%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,2% до 589 млрд рублей, розничный – на 5,1% до 170,7 млрд рублей.

Доля проблемной задолженности на 1 апреля 2025 года снизилась до 4,4% против 4,7% на 1 января 2025 года. Уровень резерва под обесценение кредитов составил 4,1% (4,4% на 1 января). Покрытие резервами проблемной задолженности равнялось 93,6% (на 1 января - 93,4%).

Средства клиентов на 1 апреля 2025 года были равны 728,3 млрд рублей (+1,8% к началу года). Собственный капитал банка по сравнению с началом года вырос на 6,6% до 211,1 млрд рублей.

Норматив достаточности основного капитала относительно 1 января снизился с 20,4% до 19,5%, норматив достаточности собственного капитала вырос с 21,8% до 22,2%.

Как сообщалось, 24 апреля годовое заседание общего собрания акционеров банка "Санкт-Петербург" утвердило дивиденды по итогам 2024 года в размере 13,2 млрд рублей (всего 25,4 млрд рублей за 2024 год, включая выплаченные дивиденды за I полугодие 2024 года в объеме 12,2 млрд рублей), что окажет влияние около 1,4 п.п. на показатель достаточности основного капитала. После выплаты дивидендов достаточность основного капитала продолжит существенно превышать минимальный уровень "не менее 12%", установленный в стратегии банка.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам первого квартала 2025 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк "Санкт-Петербург"
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