Новак заявил, что снижение "потолка цен" на нефть до $45/барр. не повлияет на ее экспорт из РФ

Добыча нефти в Татарстане Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Возможное снижение странами Евросоюза "потолка цен" на российскую нефть не повлечет за собой негативных последствий для ее экспорта, убежден вице-премьер РФ Александр Новак.

"Могу сказать, что все введения потолков цен, которые уже действуют на протяжении более чем двух лет, никак не влияют на обеспечение поставок российских экспортных ресурсов. Да, это накладывает определенные изменения логистической инфраструктуры и так далее, но в целом наши объемы по производству и экспорту не изменились", - сказал Новак в интервью Business FM.

"Я могу исходить из того, что, когда был установлен потолок 60 долларов (за баррель), это не повлияло. Это означает, что установите хоть ноль - все равно это не будет влиять", - подчеркнул он.

Вице-премьер отметил, что на рост поставок российской нефти в дружественные ей юрисдикции повлиял не "потолок цен", а введенные против РФ санкции Евросоюза, США и других стран.

"Я думаю, что все эти установки - это лишь желание нам насолить. И даже, мне кажется, Евросоюзу невыгодно снижать цены условно до 45 долларов. (. . .) Санкции наносят вред мировому энергетическому балансу, долгосрочным инвестициям, которые необходимо вкладывать для обеспечения растущего потребления энергии в мире", - добавил он, подчеркнув, что без российской нефти рынок будет не сбалансирован.

Страны G7 и ЕС (Коалиция ценового потолка) ввели запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов, но разрешили судовладельцам своих стран перевозить их и оказывать брокерские и другие услуги, если товары продаются по цене не выше установленного коалицией потолка (price cap). Задача эмбарго и потолка цен на российские нефть и нефтепродукты - ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов, сохранив при этом достаточное предложение нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.

Предельные цены для российской нефти установлены на уровне $60 за баррель для нефти. Однако Международное энергетическое агентство (МЭА) в майском отчете констатировало, что "стоимость фрахта для российского экспорта снизилась, поскольку цены на нефть опустились ниже отметки в $60 за баррель для основных потоков российской нефти, что побудило экспортеров начать фрахтовать обычные суда и использовать услуги по доставке и страхованию, соответствующие санкциям". Это спровоцировало в Европе обсуждения по изменению "ценового потолка".

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен подтвердила 10 июня, что предложение ЕК предусматривает включить в 18 пакет санкций против РФ снижение потолка цены на нефть из РФ: с $60 до $45 за баррель. Однако накануне представитель Еврокомиссии (ЕК) Арианна Подеста заявила, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке, спровоцировавшая рост нефтяных котировок, сняла остроту срочности в планах Евросоюза по корректировке "ценового потолка".