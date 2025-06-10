Глава ЕК надеется добиться снижения потолка цены на российскую нефть на саммите G7

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении добиваться снижения потолка цен на российскую нефть на предстоящей встрече G7 в Канаде.

"Наши команды, разумеется, находятся в контакте в рамках G7, особенно с представителями США", - сказала она в Брюсселе, представляя новый пакет санкций против России.

"Мы серьезно привержены цели заставить Россию при помощи этих санкций сесть за стол переговоров, серьезно относиться к этим переговорам по достижению устойчивого мира. Это общая цель", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, тема снижения потолка на цену российской нефтью будет одной из главных в ходе саммита G7 в Канаде, который состоится 15-17 июня.

На этой же пресс-конференции она подтвердила, что планируемый 18-й пакет санкций против России будет предусматривать снижение потолка цен на нефть с $60 до $45 за баррель и запрет на использование газопроводов "Северный поток".